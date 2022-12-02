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Премьер-министр РФ и глава Татарстана прибыли в Самарканд

CentralAsia (UZ) -  В Самарканд 1 декабря прибыл премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

В Самаркандском международном аэропорту его встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

В рамках визита планируется проведение очередного заседания совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России, а также участие в узбекско-российском бизнес-форуме.

Основные мероприятия состоятся 2 декабря.

Кроме того, 1 декабря глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Самарканд для участия в очередном заседании совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России и узбекско-российском бизнес-форуме.

В Самаркандском международном аэропорту его встретил хоким области Эркинжон Турдимов.

В стартовавшем 1 декабря узбекско-российском бизнес-форуме принимают участие представители ведущих компаний и корпораций двух стран, а также руководители ряда министерств, ведомств и регионов.

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