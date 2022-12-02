На восстановление Украины уйдет более $350 млрд, - глава Всемирного банка

Дэвид Мэлпас

CentralAsia (CA) - После окончания военных действий в Украине стоимость ее восстановления «значительно превысит» $349 млрд, заявил президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас. По его мнению, основные расходы пойдут на восстановление инфраструктуры Украины — в частности, ее энергосети.

При этом Мэлпас сказал, что не заметил никакой «усталости» в международном сообществе от выделения средств Украине. Однако, по его словам, нарастает «гигантское разочарование» в отношении России из-за продолжения ею военных действий. «Это изматывающая война, и она очень разочаровывает»,— добавил глава ВБ.

Всемирный банк уже выделил Украине $18 млрд. В частности, в октябре ВБ предоставил Киеву $500 млн под гарантии Великобритании. Сами украинские власти оценивают необходимую бюджетную помощь в $4–5 млрд в месяц. Киев ожидает, что $2 млрд будет давать Евросоюз, из них $500 млн — Германия.