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На восстановление Украины уйдет более $350 млрд, - глава Всемирного банка
Дэвид Мэлпас
Дэвид Мэлпас

CentralAsia (CA) -  После окончания военных действий в Украине стоимость ее восстановления «значительно превысит» $349 млрд, заявил президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас. По его мнению, основные расходы пойдут на восстановление инфраструктуры Украины — в частности, ее энергосети.

При этом Мэлпас сказал, что не заметил никакой «усталости» в международном сообществе от выделения средств Украине. Однако, по его словам, нарастает «гигантское разочарование» в отношении России из-за продолжения ею военных действий. «Это изматывающая война, и она очень разочаровывает»,— добавил глава ВБ.

Всемирный банк уже выделил Украине $18 млрд. В частности, в октябре ВБ предоставил Киеву $500 млн под гарантии Великобритании. Сами украинские власти оценивают необходимую бюджетную помощь в $4–5 млрд в месяц. Киев ожидает, что $2 млрд будет давать Евросоюз, из них $500 млн — Германия.

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