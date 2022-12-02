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В Узбекистане запустили массовое производство конопляного масла

CentralAsia (UZ) -  В Сырдарьинской области Узбекистана на полях биотехнологического индустриального агрокомплекса презентовали первое в стране конопляное масло. Данную продукцию уже готовы покупать за рубежом.

Отмечается, что первое в Узбекистане производство масла из конопли холодного отжима будут применять в пищевых целях. В данном продукте не содержится психоактивного соединения ТГК и оно давно сертифицировано к применению в пищу в лабораториях США, Китая, Узбекистана, Германии, Швейцарии, России и ОАЭ. При этом, выращиваемые поля каннабиса также не считаются наркотиком, так как из него нельзя производить наркотические вещества. При этом, производственная мощность предприятия составляет около 1,5 тыс. бутылок масла в час с момента розлива до упаковки. Скорость упаковки продукции равна 3 тыс. бутылок в час.

Конопляное масло – растительное масло, полученное из плодов конопли путём первого холодного отжима. Содержит жирные кислоты omega-6 и omega-3 в оптимальном соотношении 3:1, а также редкие omega-9. Масло отжатое на деревянном прессе самое богатое на полиненасыщенных жирные кислоты. Широко применяется в кулинарии и диетологии.

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