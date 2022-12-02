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159 заболевших за сутки. В Узбекистане рост COVID
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за сутки было зафиксировано 159 новых случаев коронавируса (днём ранее — 155), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Количество выявляемых в Ташкенте случаев снизилось — 64, днём ранее было 79 случаев. В Ташкентской области зафиксировано 19, в Самаркандской и Джизакской областях — по 12 случаев. В остальных регионах суточный прирост не превышает 10.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии в марте 2020 года, составляет 246,2 тыс.

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