В Таджикистане выбрали птицу 2023 года. Победил щегол

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане выбрали птицу 2023 года. Победил щеголь. На первенство претендовали 8 видов птиц.

Как сообщил «Авеста» вице-президент национальной Академии наук Таджикистана Абдусаттор Саидов, в номинации «Птица года» были представлены 8 видов птиц.

На первенство претендовали перепел, серпоклюв, малая горлица, длиннохвостый сорокопут, соловей белошейка, синяя птица, седоголовый щеголь и розовый скворец.

«Конкурс «Птица года» проводится ежегодно в конце года отделом природоведения НАН Таджикистана и Объединением защиты природы и биологического разнообразия», – отметил Абдусаттор Саидов.

По его словам, «Птицу года» после долгих обсуждений выбирали 40 биологов, зоологов и специалистов лесного хозяйства.

«Конкурс проходил в два тура, по итогам которых «Птицей 2023 года» назван щегол, в связи с чем с изображением щеголя будет выпущен календарь в 3 тыс. экземплярах», – заключил вице-президент НАН Таджикистана.

До щеголя звание «Птицы 2022 года» носила иволга.

Щегол – пестрая и певучая птица семейства вьюрковые получила свое название щегол (лат. Carduelis carduelis) по двум причинам. Первая из них – это ее необычайно изысканный и яркий, щегольской наряд. Вторая причина относится к латинскому названию птички. «Carduus» на латыни обозначает чертополох, семенами которого так любит лакомиться этот красавчик.

Щеглы обладают очень плотным, сбитым телосложением с круглой головой, короткой шеей и острым маленьким клювом. Главное их отличие от остальных видов состоит в наличии в оперении ярких желтого, красного, черного и белого цветов.

У взрослого щегла есть два украшения на голове – шапочка из черных перьев и жгучее красное окаймление клюва. У самцов такой ободок шире, чем у самок, благодаря чему их можно отличить, так как в остальном они не отличаются.

Щеки у щегла белые, спинка – коричневая, брюшко – красноватое. Хвост и крылья у него угольно-черные с желтыми пятнами и белыми полосками. Как и другие представители семейства вьюрковые, щеглы – птицы зерноядные.

В природе они лакомятся семенами диких трав – чертополоха, одуванчика, репейника, подсолнуха, цикория, василька. Острый и маленький клюв позволяет щеглам даже выклевывать семена, например, из шишек ольхи.

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