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Германия предоставила новый пакет военной помощи Украине. Список
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Германия предоставила новый пакет помощи Украине, сообщает пресс-служба правительства Германии.

В пакет помощи ВСУ вошло следующее: 7 зенитных установок Gepard, 100 000 аптечек, 3 бронированные мостоукладочные машины BIBER, 8 надводных беспилотников, 12 пограничных машин, 4 тыс. спальных мешков, 30 автомобилей скорой помощи и запчасти для ремонта вертолетов Ми-24.

Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации. Немецкое правительство подчеркнуло, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

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