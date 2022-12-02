В Токио состоялась монголо-японская деловая встреча

CentralAsia (MNG) - «Монголо-японская деловая встреча» была организована в сотрудничестве с Монгольской национальной торгово-промышленной палатой и JETRO (Японская организация содействия внешней торговле).

На деловой встрече выступили заместитель министра экономики, торговли и промышленности Японии Накатани Шиничи, председатель Японской организации внешней торговли (JETRO) Нобухико Сасаки министр экономики и развития Хурэлбаатар Чимэд, президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты Амартувшин Отгондаваа и глава Торгово-промышленной палаты Дуурэн Тумэнжаргал.

В «Монголо-японской деловой встрече» приняли участие около 60 представителей около 30 ведущих предприятий Монголии в сфере внешней торговли, добычи полезных ископаемых, строительства, связи, шерсти, кашемира, продуктов питания, авиаперевозок, банковского дела и финансов, а также более 150 предпринимателей из Японии.

Более 90% всего экспорта Монголии составляют товары и продукты горнодобывающей промышленности, а остальные 8% — это экспорт товаров, не связанных с горнодобывающей промышленностью.

"Манай хоёр улсын худалдааг 100% гэж авч үзвэл 4% нь Монгол, 96% нь Япон талд оногдож байна.Худалдааг тэнцвэржүүлж, нийт худалдааг нэмэгдүүлэхэд Япон Улсын технологи, ноу-хау-г нэвтрүүлэх хэрэгтэй.

Монгол-Японы Танхимын хамтын ажиллагааг шинэ түвшинд гаргахаар сэргээж байна." pic.twitter.com/eS9vzDiYTc — МҮХАҮТ (@mongol_chamber) December 2, 2022

Во вступительном слове на открытия встречи президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты Амартувшин Отгондаваа подчеркнул, что целью является расширение сотрудничества в направлении увеличения экспорта несырьевой сельскохозяйственной мясной продукции, кожи, шерсти, кашемира, и туризм.

Он также сообщил, что японцы могут торговать с Россией и Китаем через свободные экономические зоны в Монголии и другие порты.

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