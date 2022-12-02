В Туркменистане запретили продавать сигареты лицам моложе 21 года

CentralAsia (TM) - В Туркменистане повысили возраст, с которого можно покупать табачные изделия, с 18 лет до 21 года. Соответствующие изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табачных изделий» были опубликованы в газете «Нейтральный Туркменистан» 30 ноября.

Ранее сигареты запрещалось продавать несовершеннолетним. Совершеннолетие в Туркменистане наступает с 18 лет. Теперь в соответствующих статьях в законе прописали фразу «не достигшие возраста 21 года».

В Туркменистане жестко борются с курением, поставив задачу в ближайшие годы достичь статуса страны, полностью свободной от табака. Это оборачивается дефицитом и дороговизной табачных изделий. Распространена практика продажи сигарет поштучно. Нередко люди курят кустарно изготовленные сигареты, сделанные из сильно коптящей бумаги и без хорошего фильтра.

Впрочем, источники turkmen.news отмечают, что конкретно сейчас дефицита не наблюдается. В последние месяцы в Туркменистан ввозится много контрабандных сигарет из Узбекистана, продающихся за 5 манатов за штуку.

Что касается возрастных ограничений на продажу, то они соблюдаются не очень тщательно. По информации источников, десятилетнему ребенку сигареты вряд ли продадут, даже если он скажет, что его послали в магазин родители. Но если табак хочет купить юноша «пограничного» возраста, у него вряд ли будут спрашивать паспорт и проверять год рождения. С другой стороны, иногда в магазинах произвольно вводятся иные запреты: ограничивается количество пачек, отпускаемых в одни руки, или этот товар отказываются продавать женщинам.