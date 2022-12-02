В Узбекистане заявили, что события в Украине не влияют на внешнюю политику страны

Шерзод Асадов.

CentralAsia (UZ) - Внешний курс Узбекистана определен национальными интересами, события в Украине не могут на него повлиять. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

«Внешнеполитическая повестка Узбекистана определяется исходя из интересов нашей страны. Она не зависит ни от каких геополитических событий, ни от геополитической конъюнктуры», – сказал Асадов, комментируя вопрос журналистов о возможном расширении сотрудничества Узбекистана с Францией и другими странами ЕС на фоне событий в Украине.

По словам Асадова, никакие страны не влияют на формирование внешнеполитической повестки Узбекистана.

«Европейский союз является одним из наших основных политических и экономических партнеров. Поддержка активного взаимодействия в интересах обеих сторон», – отметил при этом Асадов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21-22 ноября совершил официальный визит во Францию, по итогам которого были заключены соглашения более чем на 6 млрд евро.