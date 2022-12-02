В турецком порту Самсун прогремел взрыв. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 15:33, 02 декабря 2022
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- Обновлено: 15:35, 02 декабря 2022
CentralAsia (CA) - В порту турецкого города Самсун на побережье Черного моря произошел взрыв на нефтяном танкере. Из-за взрыва на судне начался пожар, который удалось потушить, сообщил турецкий телеканал CNN Turk. О взрыве в порту также сообщает издание A Haber.
По первоначальным данным, взорвался резервуар с горючим. О причине происшествия и пострадавших пока не сообщается.
На месте происшествия работает большое количество пожарных расчетов.
По данным A Haber, порт в городе Самсун — крупнейший на черноморском побережье Турции, он находится в 420 км к северу от Анкары. В Самсуне налажено сообщение с Сочи, Туапсе, Новороссийском, Одессой, Батуми и портами в Болгарии и Румынии.
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