Ard Financial Group благоустроила Монгол Шуудан в соответствии с международными стандартами

CentralAsia (MNG) - Ard Financial Group благоустроила Монгол Шуудан (Монгольская Почта) в соответствии с международными стандартами по случаю 100-летия развития современной индустрии телекоммуникаций и информационных технологий в Монголии. Это хороший пример государственно-частного сотрудничества.

Монгол Шуудан (с монг. — «Монгольская почта»), или Монгол шуудан компани — компания в Монголии, официальный государственный оператор почтовой связи.

Монгольская почта входит в число старейших почтовых служб мира. История почты монгольского государства ведёт своё начало с XIII века. С возникновением Монгольской империи её правители заложили систему почтовой связи, известную под названием уртонная почта. Датой основания монгольской почты считается 1234 год, а её создателем — хан Өгэдэй (второй великий Хан Монголии, третий сын Чингисхана).

Еще при Чингисхане, для передачи его приказов в народ он организовал отряд верховых, по нашей терминологии ординарцев или курьеров, которые «как стрелы» разлетались во все подвластные земли. В степном государстве, при отсутствии современных понятий о почте, телеграфе и железных дорогах, организация таких конных курьеров являлась чрезвычайно разумным нововведением, еще нигде до Чингисхана не практиковавшимся, по крайней мере, в таком крупном масштабе.

Позднее эта организация была введена во всей Монгольской державе, получив дальнейшее развитие в виде учреждения сети «ямов» - ямских станций, являвшихся, с одной стороны, этапами для передачи и дальнейшего препровождения почты, а с другой - подставами для должностных лиц и курьеров, которым были доверены особо важные письменные или словесные распоряжения и сношения.

Это была развитая почтовая система, основанная на использовании конных гонцов и очень быстрой передаче посланий с помощью эстафеты. Гонцы были способны доставлять письмо из одного конца империи в другой за две недели, преодолевая в день около 200 км. В древности (XIII век) почтовым гонцам империи Чингисхана выдавалась деревянная, бронзовая, серебряная или золотая пластинка — гэрэгэ. Она давала гонцу право на беспрепятственную замену своей уставшей лошади свежей. На гэрэгэ было начертано изображение летящего сокола или головы льва. Гонцы, имевшие гэрэгэ от самого хана, могли покрывать в сутки расстояния до 300 км.

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