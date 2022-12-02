В Туркменистане повысили налоги на автомобили, алкоголь и табак. Купить сигареты теперь можно только с 21 года

CentralAsia (TM) - В Туркменистане с 18 до 21 года повысили минимальный возраст приобретения сигарет и других изделий из табака. Кроме того, в стране выросли ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию, а также транспортный налог для автовладельцев. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана» со ссылкой на «Нейтральный Туркменистан».

Правило о повышении возраста покупки табачных изделий вступило в силу с 30 ноября текущего года.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс республики, которые вступят в силу с 1 января 2023 года, акциз на пиво повышен на 4% (с 26% до 30%) от стоимости, на вина и другие спиртные напитки крепостью до 20% – на 5% (с 34% до 39%), крепостью 20-30% – на 8% (с 53% до 61%), крепостью свыше 30% – на 10% (с 67% до 77%).

Повышение коснулось и импортной продукции. Ставка акциза на ввозимое пиво выросла на 12% (с 80% до 92% от таможенной стоимости), на другие алкогольные напитки – на 22% (со 146% до 168%).

Акциз на ввозимые табачные изделия повысили на 23% (с 93% до 116% от стоимости).

Минимум вдвое увеличился сбор с автовладельцев. Так, сумма сбора с владельцев мотоциклов выросла с одной до двух базовых величин (с 50 до 100 манатов или с $3 до $6 по курсу черного рынка). Владельцы легковых автомобилей, которые ранее платили две базовые величины, теперь будут платить в зависимости от мощности двигателя: от четырех базовых величин (до 2 тыс. куб. см) до 10 базовых величин (свыше 3,5 тыс. куб. см) базовых величин. Если автомобилю более десяти лет, вне зависимости от объема двигателя сбор составит четыре базовых величины.

Владельцы автобусов также будут платить больше. Сумма сбора увеличилась с трех до четырех, шести или десяти базовых величин в зависимости от вместительности автобуса (соответственно 10-15 мест, 16-25 мест или более 25 мест).

Сбор с владельцев грузовиков увеличится с шести базовых величин до десяти — для автомобилей грузоподъемностью до 5 тонн, до двадцати (5-10 тонн) или тридцати (более 10 тонн).

Также более зарегулированной и дорогой стала продажа автомобилей. Ранее ставка сбора за реализацию легковых автомобилей составляла шесть базовых величин, теперь ее размер зависит от мощности двигателя и варьируется от десяти (объем двигателя до 2 тыс. куб. см) до 40 (свыше 3,5 тыс. куб. см) базовых величин. При продаже автомобилей старше десяти лет установлен одинаковый для всех объемов двигателей максимальный размер сбора, равный десяти базовым величинам.

При продаже любых грузовых автомобилей ранее нужно было заплатить сбор размером в восемь базовых величин, а сейчас, в зависимости от грузоподъемности – от десяти (до 5 тонн) до сорока (свыше 10 тонн) базовых величин. Сбор при продаже автобусов вырос с пяти базовых величин до десяти для 10-15 местных автобусов. При продаже более вместительных автобусов сборы составят двадцать базовых величин для 16-25 местных и тридцать базовых величин для автобусов вместительностью более 25 пассажиров.

В 2018 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Национальную программу по профилактике вредного воздействия алкоголя на 2018-2024 годы. Вскоре после этого в частных магазинах, торгующих алкоголем, прошли массовые рейды с изъятием спиртного. Также власти Туркменистана отчитываются о снижении числа курильщиков и намереваются к 2025 году превратить Туркменистан в первую в мире страну, полностью свободную от никотиновой зависимости.