В Казахстане на 50,5% выросло число заболеваний особо опасными инфекциями

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CentralAsia (KZ) - За 10 месяцев 2022 года в Казахстане на 50,5% выросло число заболеваний среди населения по 13 особо опасным инфекциям. Ситуация осложняется отсутствием единой информационной системы для мониторинга, управления и реагирования на такие угрозы, заявила во время правительственного часа в сенате директор АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» Кунсулу Закарья.

«За 10 месяцев текущего года эпидситуация по 13 особо опасным инфекциям среди населения в стране, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года суммарно, выросла на 50,5% - с 402 случаев до 796. В том числе, бруцеллезом – на 38,6%, конго-крымской геморрагической лихорадкой – на 51,3%», — сообщила Закарья.

Кроме того, с начала года в Казахстане зарегистрировано 325 неблагополучных пунктов, из которых - 179 неблагополучных пунктов острых инфекционных болезней животных, 146 неблагополучных пунктов по бруцеллезу. Все эти факты, по ее словам, свидетельствуют о ряде проблемных вопросов в части реагирования на особо опасные заболевания.

Одна из проблем касается разрозненности и узкой направленности информационных систем госорганов в области обеспечения биологической безопасности. Также отсутствует единая интегрированная информационная система мониторинга управления биологическими рисками и система многофакторного прогнозирования, моделирования биологических угроз для разработки эффективных мер профилактики осложнений эпидемиологической и эпизоотической ситуации.

«Система мероприятий по обеспечению биологической безопасности должна охватывать все виды возможных биологических угроз. Не менее важно обеспечение высокой скорости реагирования на биологические угрозы. <...> Для снижения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо усиление превентивных мер, в том числе, обеспечение взаимодействия всех министерств, ведомств, служб по общим оперативным планам, по ведомственным программам обеспечения биологической безопасности, разработка и внедрение информационных прогнозно-аналитических систем обеспечения биологической безопасности, организация национальной системы автоматизированной информационной системы наблюдения, контроля биологической обстановки», − перечислила Закарья.

Вместе с тем, подчеркнула она, необходимо постоянно поддерживать и развивать фундаментальную и прикладную науки в области обеспечения биологической безопасности. А также расширять и укреплять производственную базу необходимых для этого средств.

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