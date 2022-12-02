Китай добивается гарантий увеличения поставок газа из Казахстана, - Eurasianet

CentralAsia (KZ) - Китай надеется, что Казахстан готов увеличить объем поставок природного газа зимой, несмотря на то, что правительство в Астане пообещало ограничить экспорт для удовлетворения внутреннего спроса, пишет Eurasianet.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян в ходе видеоконференции 29 ноября сказал своему казахстанскому коллеге Алихану Смаилову, что КНР надеется, «что Казахстан в соответствии со своим контрактом обеспечит стабильные поставки газа в Китай и максимально увеличит их в зимние месяцы».

Комментарии Ли были переданы по китайскому государственному телевидению и процитирован информационным агентством ТАСС.

В июне президент Касым-Жомарт Токаев поручил своему правительству сократить экспорт газа и обеспечить поставку дополнительных 2 млрд кубометров топлива потребителям внутри Казахстана.

«Обеспечение внутреннего спроса на газ имеет безусловный приоритет перед экспортом», — заявил казахский президент на конференции иностранных инвесторов.

Токаев тогда сказал, что дополнительный газ, предназначенный для внутреннего потребления, должен быть получен с месторождения Тенгиз, разрабатываемого консорциумом во главе с американским энергетическим гигантом Chevron.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев в августе заявил, что «в то время как экспорт газа в долгосрочной перспективе снижается, внутренние потребности растут. Отчасти это связано с переводом крупных электростанций в деловой столице страны, Алматы, с угля на газ. Ожидается, что конверсия Алматинской ТЭЦ сократит выбросы загрязняющих веществ на 80%».

Тревогу об опасности хронического дефицита в ближайшие годы забил в начале июня председатель оператора газопровода QazaqGaz Санжар Жаркешов. В беседе с депутатами Жаркешов сказал, что если не будут приняты срочные меры, надвигается серьезный кризис.

По его словам, годовой дефицит газа на внутреннем рынке к 2024 году может составить около 1,7 млрд кубометров. Экспорт может полностью прекратиться к 2023 году, прогнозирует он.

Отдельно Токаев и президент России Владимир Путин 28 ноября обсудили создание так называемого «трехстороннего газового союза», в который также войдет Узбекистан. Целью союза будет координация поставок российского газа в Центральную Азию, сказал Токаев в своем выступлении во время визита в Москву.

Сообщается, что Казахстан изучает это предложение, но пока не принял никаких твердых решений.

Узбекистан, как и Казахстан, сталкивается с проблемой растущей нехватки газа, несмотря на то, что является крупным производителем этого товара.

16 ноября заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев объявил, что ежедневный экспорт газа сократился с 10 млн кубометров до 1 млн кубометров в связи с ростом внутреннего спроса с началом зимы. Импорт увеличился на 20%, сказал он, не уточнив, откуда Узбекистан берет газ.

Минэнерго ранее прогнозировало, что экспорт газа в 2022 году достигнет 3,3 млрд кубометров, причем большая его часть будет предназначена для Китая и других стран Центральной Азии.

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