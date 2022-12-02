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В России идет подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом, - Минздрав РФ

CentralAsia (CA) -  Минздрав России фиксирует рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, однако ситуация находится под контролем, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Да, идет рост заболеваемости, и подъем идет заболеваемости COVID-инфекцией, идет подъем заболеваемости гриппа, но также циркулирует еще ряд вирусов, в целом подъем заболеваемости отмечаем в ряде субъектов РФ», - сказал Мурашко журналистам в Самарканде в пятницу.

В этой связи он отметил важность своевременной вакцинации от коронавируса и гриппа, соблюдения определенных меры в виде минимизации контактов и нахождения заболевших на больничных.

Отвечая на вопрос, является ли ситуация контролируемой, министр сказал: «Контролируемая. Всегда процесс зависит от поведения людей».

В РФ за сутки 1 декабря выявлен 6 721 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций составило 1 150 человек, скончались 57 пациентов с COVID.

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