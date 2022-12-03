Китай-Монголия: двусторонняя торговля, инвестиции и перспективы на будущее, — Сhina-Вriefing

CentralAsia (MNG) - Государственный визит президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа знаменует новую высоту в китайско-монгольских отношениях. Поскольку две страны планируют развитие своего сотрудничества на фоне пандемии COVID-19 и глобальной неопределенности, мы обсуждаем их существующие двусторонние торговые и инвестиционные отношения. Китай был главным источником инвестиций и торговым партнером Монголии в течение 18 лет подряд, а Монголия является активным участником инициативы «Один пояс, один путь», — Сhina-Вriefing.

Китай и Монголия установили свои дипломатические отношения в 1949 году. В 1984 году обе страны начали картографировать и демаркировать свои границы, кульминацией чего стал Договор 1988 года о пограничном контроле. С тех пор Монголия проводит более независимую политику и поддерживает дружеские отношения с Китаем, который, в свою очередь, стал крупнейшим торговым партнером Монголии и источником иностранных инвестиций. В частности, Пекин увеличил свои инвестиции в горнодобывающую промышленность, получив более широкий доступ к бассейну природных ресурсов Монголии.

В октябре 2022 года министр торговли Китая Ван Вэньтао и министр экономики и развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд выступил сопредседателем 17-го заседания Китайско-монгольской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором они провели тщательное обсуждение того, как реализовать важное соглашение, достигнутое лидерами на торгово-экономическом фронте, и способствовать росту двусторонних деловых отношений. В ходе встречи обе стороны объявили о планах на будущее по более эффективной интеграции инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) с программой «Степной путь», увеличению двусторонней торговли, дальнейшему углублению инвестиционного сотрудничества и активизации делового сотрудничества на субнациональном уровне.

Двусторонняя торговля Китая и Монголии

Товарооборот между двумя странами неуклонно растет, увеличившись на 38 процентов (2,8 миллиарда долларов США) в 2021 году по сравнению с предыдущим годом. Объем торговли между Китаем и Монголией достиг 10,1 млрд долларов США в 2021 году, при этом экспорт оценивается в 7,64 млрд долларов США, а импорт - в 2,49 млрд долларов США.

Доля Китая в экспорте Монголии за последние шесть лет колебалась от 70 до 90 процентов, оставаясь неизменно высокой. В 2021 году Монголия экспортировала в Китай товаров на общую сумму 7,63 миллиарда долларов США, при этом 93 процента из них составляла продукция горнодобывающей промышленности. И это несмотря на снижение объемов добычи продукции из-за проблем с транспортировкой и логистикой, связанных с пандемией.

Экспорт Китая в Монголию в 2021 году достиг 2,23 миллиарда долларов США, что на 31 процент больше, чем в прошлом году.

Двусторонние китайско-монгольские инвестиции

Китай и Монголия выигрывают от всестороннего стратегического сотрудничества, которое является последовательным и углубляющимся. Из 5800 юридических фирм, зарегистрированных в Монголии, 1690 являются предприятиями, сообщающими об инвестициях в Китай и платящими налоги.

Китай является крупнейшим инвестором Монголии, на его долю приходится 21 процент прямых иностранных инвестиций (ПИИ) страны и более 50 процентов иностранного капитала в монгольских предприятиях. Китай инвестировал в Монголию 108 миллионов долларов США, из которых 68 процентов приходится на горнодобывающую промышленность, а 21 процент — на торговлю и пищевую промышленность.

Роль Монголии в ОПОП

Правительство Монголии представило Пекину и Москве свою инициативу «Степной путь» весной 2014 года, сразу после запуска «Пояса и пути» и ее одобрения Россией. Эта инициатива направлена на строительство дорог, железных дорог, нефте- и газопроводов, а также электрических сетей между Россией и Китаем через территорию Монголии. В августе и сентябре 2014 года во время визита в Монголию президентов Китая и России убедили установить трехсторонние экономические связи. Через год в концептуальном документе ОПОП Монголия фигурировала как один из шести экономических коридоров в этом регионе, а лидеры Китая и России договорились объединить три плана в один – экономический коридор Китай-Россия-Монголия.

Проекты сотрудничества Китая и Монголии выиграли от BRI. Китай значительно увеличил свою помощь Монголии с момента объявления ОПОП, предоставил льготный экспортный кредит покупателю и осуществил несколько значительных проектов, которые были полезны для местного социального и экономического роста. Приблизительно 100 000 рабочих мест были созданы в Монголии, и почти 2 миллиарда долларов США были внесены в виде налогов благодаря прямым инвестициям или проектам, осуществляемым китайскими предприятиями.

Монголия поддержала все виды китайских программ ОПОП, присоединилась к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (AIIB) и начала обращаться к китайским банкам за финансированием потенциальных инфраструктурных проектов.

Китай и Монголия подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ) о сотрудничестве в рамках ОПОП в апреле 2017 года в ходе первого форума «Один пояс, один путь». По этому случаю были подписаны документы о создании трехсторонней межправительственной рабочей группы и сотрудничестве по 32 проектам Экономического коридора Китай-Монголия-Россия.

Китайско-монгольское всеобъемлющее стратегическое партнерство

В 2014 году после своего дипломатического визита в Улан-Батор председатель КНР Си Цзиньпин и его тогдашний монгольский коллега Элбэгдорж Цахиа подписали совместную декларацию о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства. Декларация открыла новую главу в китайско-монгольских отношениях.

Китайско-монгольское стратегическое партнерство обеспечивает основу для добрососедского сосуществования. Китай продвигает свою стратегию формализации связей со своими меньшими соседями, а Монголия получает политическое признание, экономические преимущества и гарантии безопасности, придерживаясь своей внешней политики сохранения гармоничных связей с обоими своими огромными соседями, Китаем и Россией.

Одна из основных глав сотрудничества посвящена экономическому обмену. Китай получает выгоду от своего стратегического союза с Монголией, доступа к природным ресурсам и торговым путям страны, помимо лучшей интеграции приграничных китайских провинций со своим соседом.

Еще одним важным направлением стратегического партнерства является продвижение межкультурного диалога между двумя странами.

Основные торговые и инвестиционные соглашения между Китаем и Монголией

Китай и Монголия подписали два двусторонних договора для содействия инвестициям и деловому обмену между двумя странами — двусторонний инвестиционный договор (ДИД) и договор об избежании двойного налогообложения (ДИДН).

Двусторонние инвестиционные договоры (ДИД)

ДИД между Китаем и Монголией, подписанный в 1991 году, гарантирует защиту инвесторов и их инвестиций обеих договаривающихся стран в другой договаривающейся стране. Это закреплено в положении о наиболее благоприятствуемой нации (НБН), которое также гарантирует, что инвесторы из другой договаривающейся страны пользуются тем же режимом, который распространяется на инвесторов из собственной страны каждой стороны и инвесторов из третьей страны.

К инвесторам, подпадающим под действие ДИД, относятся:

Граждане КНР и Монголии; а также

Компании, юридически зарегистрированные на территории КНР и Монголии.

Между тем, термин «инвестиции», охватываемый ДИД, относится к:

движимое и недвижимое имущество и другие имущественные права, такие как ипотека и залог;

Доли, паи и другие виды участия в компаниях;

Претензии к деньгам или к любому другому исполнению, имеющему экономическую ценность;

Авторские права, промышленная собственность, ноу-хау и технологические процессы; а также

Концессия, предоставляемая законом, в том числе концессия на разведку и разработку природных ресурсов.

ДИД также гарантирует инвесторам из обеих стран право переводить прибыль, полученную на территории другой договаривающейся стороны, домой, в том числе:

Прибыль, дивиденды, проценты и другие законные доходы;

Суммы от полной или частичной ликвидации инвестиций;

Платежи по кредитному договору в связи с инвестированием;

Роялти;

Платежи за техническую помощь или плату за техническое обслуживание, плату за управление;

Платежи в связи с проектами по контракту; а также

Доходы граждан другого Договаривающегося Государства, которые работают в связи с инвестициями на территории одного Договаривающегося Государства.

ДИД включает статьи о механизмах разрешения споров, включая судебные разбирательства в нейтральном международном суде.

ДИДН

После создания современной налоговой администрации Монголии в 1991 году Китай стал первой страной, подписавшей Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы с правительством Монголии (Китай-Монголия ДИДН).

Соглашение об избежании двойного налогообложения применяется к «налогам на доходы», взимаемым от имени каждого Договаривающегося Государства. Налоги на прибыль относятся ко всем видам налогов, взимаемых с доходов, включая подоходные налоги на продажу движимого и недвижимого имущества и подоходные налоги на увеличение стоимости имущества.

Соглашение об избежании двойного налогообложения покрывает следующие налоги в Китае:

индивидуальный подоходный налог;

Налог на прибыль для предприятий с иностранными инвестициями;

подоходный налог с иностранных предприятий; а также

Местный подоходный налог.

Между тем, монгольские налоги, подпадающие под действие ДИДН:

индивидуальный подоходный налог;

Налог на прибыль для предприятий с иностранными инвестициями и иностранных предприятий; а также

Местный подоходный налог.

Кроме того, китайско-монгольское соглашение об избежании двойного налогообложения также распространяется на налоги, аналогичные тем, о которых сообщалось на момент подписания, которые могут появиться в будущем. Более того, компетентные органы обеих стран должны информировать друг друга о любых существенных изменениях в соответствующем налоговом законодательстве.

В соответствии с Соглашением об избежании двойного налогообложения прибыль от бизнеса облагается налогом только в стране, в которой компания имеет «постоянное представительство», за исключением случаев, когда компания имеет постоянное представительство и ведет бизнес также в другой стране. В этом случае только прибыль, относящаяся к постоянному представительству каждой страны, облагается налогом в соответствующей стране.

Многосторонние договоры

Китай и Монголия являются членами ВТО, что, в свою очередь, означает, что они являются сторонами ряда многосторонних соглашений о торговле и инвестициях. Эти договоры включают:

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) требует от членов ВТО распространить права интеллектуальной собственности (ИС) на владельцев ИС в любом государстве-члене или регионе. Он включает положение о наиболее благоприятствуемой нации (НБН), гарантирующее равный режим защиты прав ИС для всех стран-членов и регионов, а также предлагает механизмы разрешения споров и компенсации.

Соглашение о связанных с торговлей инвестиционных мерах (TRIM), которое запрещает членам осуществлять инвестиционные меры, которые приводят к ограничению торговли с другими участниками, такие как требования местного содержания (требования к компании использовать товары или услуги местного производства для работать на рынке).

Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), которое гарантирует статус наибольшего благоприятствования поставщикам услуг любого члена ВТО (за исключением государственных услуг, таких как схемы социального обеспечения, здравоохранение, образование и услуги, связанные с воздушным транспортом).

Перспективы двусторонних отношений остаются позитивными, чему способствовал недавний государственный визит Хурэлсуха в Китай

Положительный настрой китайско-монгольских отношений подчеркивает государственный визит президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Пекин с 27 по 28 ноября. После переговоров с Си Цзиньпином два президента стали свидетелями подписания документов о двустороннем сотрудничестве, касающихся экономики, торговли, инвестиций, таможни и борьбы с опустыниванием.

Стороны опубликовали Совместное заявление о продвижении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху между Китайской Народной Республикой и Монголией, согласившись работать вместе для продвижения модернизации, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Китай готов сотрудничать с Монголией для создания «сообщества с общим будущим» для двух стран, поскольку они сталкиваются со все более нестабильной и ненадежной международной обстановкой. Правительство Монголии ускорило строительство железной дороги, соединяющей две страны, и расширило железнодорожные каналы для импорта и экспорта в Китай. В настоящее время действуют железнодорожные линии от угольной шахты Таван-Толгой в аймаке Өмнөговь до порта Гашуунсухайт в Монголии и от Зуунбаян в аймаке Дорноговь до порта Ханги в Монголии.

Китай и Монголия подчеркнули в своем совместном заявлении, что они будут активно содействовать строительству новых трансграничных железных дорог и как можно скорее откроют дополнительные каналы взаимосвязи. Такое внимание к трансграничной инфраструктуре окажет положительное влияние на трансграничную торговлю и коммерцию, а также на транзит товаров и услуг через Монголию.

автор: Джулия Интерессе — редактор China Briefing. Она пишет статьи об экономических и нормативных изменениях, а также статьи, связанные с технологиями и промышленностью.

перевод: Татар С.Майдар

источник: China Briefing

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