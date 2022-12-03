Китай-Монголия: двусторонняя торговля, инвестиции и перспективы на будущее, — Сhina-Вriefing

CentralAsia (MNG) - Государственный визит президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа знаменует новую высоту в китайско-монгольских отношениях. Поскольку две страны планируют развитие своего сотрудничества на фоне пандемии COVID-19 и глобальной неопределенности, мы обсуждаем их существующие двусторонние торговые и инвестиционные отношения. Китай был главным источником инвестиций и торговым партнером Монголии в течение 18 лет подряд, а Монголия является активным участником инициативы «Один пояс, один путь», — Сhina-Вriefing.
Китай и Монголия установили свои дипломатические отношения в 1949 году. В 1984 году обе страны начали картографировать и демаркировать свои границы, кульминацией чего стал Договор 1988 года о пограничном контроле. С тех пор Монголия проводит более независимую политику и поддерживает дружеские отношения с Китаем, который, в свою очередь, стал крупнейшим торговым партнером Монголии и источником иностранных инвестиций. В частности, Пекин увеличил свои инвестиции в горнодобывающую промышленность, получив более широкий доступ к бассейну природных ресурсов Монголии.
В октябре 2022 года министр торговли Китая Ван Вэньтао и министр экономики и развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд выступил сопредседателем 17-го заседания Китайско-монгольской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором они провели тщательное обсуждение того, как реализовать важное соглашение, достигнутое лидерами на торгово-экономическом фронте, и способствовать росту двусторонних деловых отношений. В ходе встречи обе стороны объявили о планах на будущее по более эффективной интеграции инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) с программой «Степной путь», увеличению двусторонней торговли, дальнейшему углублению инвестиционного сотрудничества и активизации делового сотрудничества на субнациональном уровне.
Двусторонняя торговля Китая и Монголии
Товарооборот между двумя странами неуклонно растет, увеличившись на 38 процентов (2,8 миллиарда долларов США) в 2021 году по сравнению с предыдущим годом. Объем торговли между Китаем и Монголией достиг 10,1 млрд долларов США в 2021 году, при этом экспорт оценивается в 7,64 млрд долларов США, а импорт - в 2,49 млрд долларов США.
Доля Китая в экспорте Монголии за последние шесть лет колебалась от 70 до 90 процентов, оставаясь неизменно высокой. В 2021 году Монголия экспортировала в Китай товаров на общую сумму 7,63 миллиарда долларов США, при этом 93 процента из них составляла продукция горнодобывающей промышленности. И это несмотря на снижение объемов добычи продукции из-за проблем с транспортировкой и логистикой, связанных с пандемией.
Экспорт Китая в Монголию в 2021 году достиг 2,23 миллиарда долларов США, что на 31 процент больше, чем в прошлом году.
Двусторонние китайско-монгольские инвестиции
Китай и Монголия выигрывают от всестороннего стратегического сотрудничества, которое является последовательным и углубляющимся. Из 5800 юридических фирм, зарегистрированных в Монголии, 1690 являются предприятиями, сообщающими об инвестициях в Китай и платящими налоги.
Китай является крупнейшим инвестором Монголии, на его долю приходится 21 процент прямых иностранных инвестиций (ПИИ) страны и более 50 процентов иностранного капитала в монгольских предприятиях. Китай инвестировал в Монголию 108 миллионов долларов США, из которых 68 процентов приходится на горнодобывающую промышленность, а 21 процент — на торговлю и пищевую промышленность.
Роль Монголии в ОПОП
Правительство Монголии представило Пекину и Москве свою инициативу «Степной путь» весной 2014 года, сразу после запуска «Пояса и пути» и ее одобрения Россией. Эта инициатива направлена на строительство дорог, железных дорог, нефте- и газопроводов, а также электрических сетей между Россией и Китаем через территорию Монголии. В августе и сентябре 2014 года во время визита в Монголию президентов Китая и России убедили установить трехсторонние экономические связи. Через год в концептуальном документе ОПОП Монголия фигурировала как один из шести экономических коридоров в этом регионе, а лидеры Китая и России договорились объединить три плана в один – экономический коридор Китай-Россия-Монголия.
Проекты сотрудничества Китая и Монголии выиграли от BRI. Китай значительно увеличил свою помощь Монголии с момента объявления ОПОП, предоставил льготный экспортный кредит покупателю и осуществил несколько значительных проектов, которые были полезны для местного социального и экономического роста. Приблизительно 100 000 рабочих мест были созданы в Монголии, и почти 2 миллиарда долларов США были внесены в виде налогов благодаря прямым инвестициям или проектам, осуществляемым китайскими предприятиями.
Монголия поддержала все виды китайских программ ОПОП, присоединилась к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (AIIB) и начала обращаться к китайским банкам за финансированием потенциальных инфраструктурных проектов.
Китай и Монголия подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ) о сотрудничестве в рамках ОПОП в апреле 2017 года в ходе первого форума «Один пояс, один путь». По этому случаю были подписаны документы о создании трехсторонней межправительственной рабочей группы и сотрудничестве по 32 проектам Экономического коридора Китай-Монголия-Россия.
Китайско-монгольское всеобъемлющее стратегическое партнерство
В 2014 году после своего дипломатического визита в Улан-Батор председатель КНР Си Цзиньпин и его тогдашний монгольский коллега Элбэгдорж Цахиа подписали совместную декларацию о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства. Декларация открыла новую главу в китайско-монгольских отношениях.
Китайско-монгольское стратегическое партнерство обеспечивает основу для добрососедского сосуществования. Китай продвигает свою стратегию формализации связей со своими меньшими соседями, а Монголия получает политическое признание, экономические преимущества и гарантии безопасности, придерживаясь своей внешней политики сохранения гармоничных связей с обоими своими огромными соседями, Китаем и Россией.
Одна из основных глав сотрудничества посвящена экономическому обмену. Китай получает выгоду от своего стратегического союза с Монголией, доступа к природным ресурсам и торговым путям страны, помимо лучшей интеграции приграничных китайских провинций со своим соседом.
Еще одним важным направлением стратегического партнерства является продвижение межкультурного диалога между двумя странами.
Основные торговые и инвестиционные соглашения между Китаем и Монголией
Китай и Монголия подписали два двусторонних договора для содействия инвестициям и деловому обмену между двумя странами — двусторонний инвестиционный договор (ДИД) и договор об избежании двойного налогообложения (ДИДН).
Двусторонние инвестиционные договоры (ДИД)
ДИД между Китаем и Монголией, подписанный в 1991 году, гарантирует защиту инвесторов и их инвестиций обеих договаривающихся стран в другой договаривающейся стране. Это закреплено в положении о наиболее благоприятствуемой нации (НБН), которое также гарантирует, что инвесторы из другой договаривающейся страны пользуются тем же режимом, который распространяется на инвесторов из собственной страны каждой стороны и инвесторов из третьей страны.
К инвесторам, подпадающим под действие ДИД, относятся:
- Граждане КНР и Монголии; а также
- Компании, юридически зарегистрированные на территории КНР и Монголии.
Между тем, термин «инвестиции», охватываемый ДИД, относится к:
- движимое и недвижимое имущество и другие имущественные права, такие как ипотека и залог;
- Доли, паи и другие виды участия в компаниях;
- Претензии к деньгам или к любому другому исполнению, имеющему экономическую ценность;
- Авторские права, промышленная собственность, ноу-хау и технологические процессы; а также
- Концессия, предоставляемая законом, в том числе концессия на разведку и разработку природных ресурсов.
ДИД также гарантирует инвесторам из обеих стран право переводить прибыль, полученную на территории другой договаривающейся стороны, домой, в том числе:
- Прибыль, дивиденды, проценты и другие законные доходы;
- Суммы от полной или частичной ликвидации инвестиций;
- Платежи по кредитному договору в связи с инвестированием;
- Роялти;
- Платежи за техническую помощь или плату за техническое обслуживание, плату за управление;
- Платежи в связи с проектами по контракту; а также
- Доходы граждан другого Договаривающегося Государства, которые работают в связи с инвестициями на территории одного Договаривающегося Государства.
ДИД включает статьи о механизмах разрешения споров, включая судебные разбирательства в нейтральном международном суде.
ДИДН
После создания современной налоговой администрации Монголии в 1991 году Китай стал первой страной, подписавшей Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы с правительством Монголии (Китай-Монголия ДИДН).
Соглашение об избежании двойного налогообложения применяется к «налогам на доходы», взимаемым от имени каждого Договаривающегося Государства. Налоги на прибыль относятся ко всем видам налогов, взимаемых с доходов, включая подоходные налоги на продажу движимого и недвижимого имущества и подоходные налоги на увеличение стоимости имущества.
Соглашение об избежании двойного налогообложения покрывает следующие налоги в Китае:
- индивидуальный подоходный налог;
- Налог на прибыль для предприятий с иностранными инвестициями;
- подоходный налог с иностранных предприятий; а также
- Местный подоходный налог.
Между тем, монгольские налоги, подпадающие под действие ДИДН:
- индивидуальный подоходный налог;
- Налог на прибыль для предприятий с иностранными инвестициями и иностранных предприятий; а также
- Местный подоходный налог.
Кроме того, китайско-монгольское соглашение об избежании двойного налогообложения также распространяется на налоги, аналогичные тем, о которых сообщалось на момент подписания, которые могут появиться в будущем. Более того, компетентные органы обеих стран должны информировать друг друга о любых существенных изменениях в соответствующем налоговом законодательстве.
В соответствии с Соглашением об избежании двойного налогообложения прибыль от бизнеса облагается налогом только в стране, в которой компания имеет «постоянное представительство», за исключением случаев, когда компания имеет постоянное представительство и ведет бизнес также в другой стране. В этом случае только прибыль, относящаяся к постоянному представительству каждой страны, облагается налогом в соответствующей стране.
Многосторонние договоры
Китай и Монголия являются членами ВТО, что, в свою очередь, означает, что они являются сторонами ряда многосторонних соглашений о торговле и инвестициях. Эти договоры включают:
- Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) требует от членов ВТО распространить права интеллектуальной собственности (ИС) на владельцев ИС в любом государстве-члене или регионе. Он включает положение о наиболее благоприятствуемой нации (НБН), гарантирующее равный режим защиты прав ИС для всех стран-членов и регионов, а также предлагает механизмы разрешения споров и компенсации.
- Соглашение о связанных с торговлей инвестиционных мерах (TRIM), которое запрещает членам осуществлять инвестиционные меры, которые приводят к ограничению торговли с другими участниками, такие как требования местного содержания (требования к компании использовать товары или услуги местного производства для работать на рынке).
- Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), которое гарантирует статус наибольшего благоприятствования поставщикам услуг любого члена ВТО (за исключением государственных услуг, таких как схемы социального обеспечения, здравоохранение, образование и услуги, связанные с воздушным транспортом).
Перспективы двусторонних отношений остаются позитивными, чему способствовал недавний государственный визит Хурэлсуха в Китай
Положительный настрой китайско-монгольских отношений подчеркивает государственный визит президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Пекин с 27 по 28 ноября. После переговоров с Си Цзиньпином два президента стали свидетелями подписания документов о двустороннем сотрудничестве, касающихся экономики, торговли, инвестиций, таможни и борьбы с опустыниванием.
Стороны опубликовали Совместное заявление о продвижении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху между Китайской Народной Республикой и Монголией, согласившись работать вместе для продвижения модернизации, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
Китай готов сотрудничать с Монголией для создания «сообщества с общим будущим» для двух стран, поскольку они сталкиваются со все более нестабильной и ненадежной международной обстановкой. Правительство Монголии ускорило строительство железной дороги, соединяющей две страны, и расширило железнодорожные каналы для импорта и экспорта в Китай. В настоящее время действуют железнодорожные линии от угольной шахты Таван-Толгой в аймаке Өмнөговь до порта Гашуунсухайт в Монголии и от Зуунбаян в аймаке Дорноговь до порта Ханги в Монголии.
Китай и Монголия подчеркнули в своем совместном заявлении, что они будут активно содействовать строительству новых трансграничных железных дорог и как можно скорее откроют дополнительные каналы взаимосвязи. Такое внимание к трансграничной инфраструктуре окажет положительное влияние на трансграничную торговлю и коммерцию, а также на транзит товаров и услуг через Монголию.
автор: Джулия Интерессе — редактор China Briefing. Она пишет статьи об экономических и нормативных изменениях, а также статьи, связанные с технологиями и промышленностью.
перевод: Татар С.Майдар
источник: China Briefing