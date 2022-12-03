Государственный визит президента Хурэлсуха придает большое значение монголо-китайским отношениям, — Посол Монголии в Китае

Бадрал Тувшин

CentralAsia (MNG) - Иностранные лидеры и делегации со всего мира посещают Китай подряд после завершения 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в октябре.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа совершил государственный визит в Китай с 27 по 28 ноября 2022 года, и это был его первый визит в Китай с момента вступления в должность в июне 2021 года.

Этот важный государственный визит стал отражением продолжения дружеской традиции контактов на высоком уровне между двумя сторонами и высокого уровня развития всестороннего стратегического партнерства. В ходе визита стороны приняли совместное заявление о продвижении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху между Монголией и Китайской Народной Республикой.

Китай стремится к дружбе и партнерству с соседними странами и придает большое значение укреплению дружбы, взаимного доверия и общих интересов с Монголией. Поэтому Монголия высоко ценит тот факт, что Китай дорожит своими отношениями с соседними странами и делится с ними своими возможностями развития на основе принципа дружбы, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности.

Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, в 2022 году состоялись очные встречи глав государств, правительств и законодательных органов двух стран, что в полной мере отражает высокий уровень двусторонних отношений. Политическое доверие на высоком уровне является основой, на которой процветает монголо-китайское сотрудничество, и оно создало благоприятные условия для двустороннего торгово-экономического сотрудничества, которое еще больше укрепится в результате встреч на высоком уровне, состоявшихся в ходе визита.

В ходе встречи стороны договорились продолжать преобразовывать дружественные политические отношения в импульс сотрудничества, объединять инициативы двух стран в области развития и расширять сотрудничество в области торговли, инвестиций, финансов, полезных ископаемых и энергетики, инфраструктуры, цифровой экономики и зеленого развития.

Кроме того, в последние годы обмены и сотрудничество между двумя странами в различных областях значительно продвинулись вперед, что является прекрасным примером межгосударственных отношений.

Как посол Монголии в Китае мне приятно отметить, что Монголия и Китай настроены на дальнейшее расширение практического сотрудничества.

Китай был основным источником инвестиций и торговым партнером Монголии на протяжении почти двух десятилетий. Рынок, капитал и технологии Китая в значительной степени дополняют ресурсные преимущества Монголии, и две страны также обладают большим потенциалом для расширения сотрудничества путем согласования документов политики развития, таких как инициатива Монголии «Путь развития» и китайская инициатива «Один пояс, один путь», новая политика восстановления Монголии и Глобальная инициатива развития Китая, а также долгосрочная политика развития Монголии «Видение-2050» и двухэтапная стратегия развития Китая. Это углубит монголо-китайские отношения и придаст мощный импульс их развитию.

В совместном заявлении поставлена цель довести годовой объем двусторонней торговли до 20 миллиардов долларов в ближайшее время и расширить торговлю углем, железной рудой и сельскохозяйственной продукцией. В этих рамках обе стороны договорились поддерживать предприятия двух стран в расширении производства угля, железной руды и сельскохозяйственной продукции в соответствии с рыночными принципами и бизнес-правилами, а также поддерживать подписание среднесрочных и долгосрочных торговых соглашений по углю между двумя странами. Мы стремимся увеличить экспорт угля из Монголии до 40-70 миллионов тонн в год.

Стороны также договорились работать над скорейшим открытием новых каналов связи и активно продвигать строительство трансграничной железной дороги. Совместное развитие с China Railway Network позволяет Монголии выйти на рынок поставок торговых потоков и стабилизировать основные товары Китая, такие как уголь, который является ключевой областью с потенциалом, и обе стороны будут продолжать искать более сильный торговый импульс для торговых потоков.

Визит президента Монголии состоялся всего через два дня после того, как железная дорога Зуунбаян — Ханги, протянувшаяся на 226,9 км через юго-восточную Монголию, начала работу после восьми месяцев строительства. После того, как в сентябре была запущена 233-километровая железнодорожная линия между угольной шахтой Тавантолгой и портом Гашуунсухайт, эта новая железнодорожная линия обеспечивает жизненно важное сообщение между железной дорогой Тавантолгой — Зуунбаян и пограничным переходом Ханги — Мандал на монголо-китайской границе, заложив основу для открытия еще одного нового железнодорожного транспортного канала между Монголией и Китаем.

С вводом в эксплуатацию железнодорожной линии ежегодный объем импортных и экспортных грузов увеличится на 20 миллионов тонн, а общий объем железнодорожных перевозок увеличится на 65 процентов. Расстояние до международного рынка также сократится на 242 километра, что означает значительную экономию времени и затрат на транспортировку.

Железнодорожное сообщение между Монголией и Китаем открывает не только новые возможности между двумя странами, но и всю региональную торговую сеть, что позволяет Монголии иметь более тесные связи с другими азиатскими рынками.

В совместном заявлении также подчеркнута роль экономического коридора Монголия-Китай-Россия и обещано ускорить технико-экономические обоснования модернизации железнодорожного сообщения и строительства газопровода Китай-Россия, который проходит через Монголию.

Кроме того, обе стороны будут укреплять обмены и сотрудничество между законодательными органами, правительствами, политическими партиями и на субнациональном уровне. Они будут более тесно сотрудничать в области науки и техники, образования, здравоохранения, туризма, средств массовой информации, молодежи и обменах между людьми, чтобы укрепить дружбу между Монголией и Китаем и принести пользу двум народам.

Обе стороны также решили углубить обмены по вопросам образования, технологий и туризма, увеличить количество прямых рейсов в соответствии с эпидемической ситуацией и наладить сотрудничество в области уменьшения опасности стихийных бедствий и борьбы с опустыниванием.

Президент Монголии сам инициировал движение по посадке «миллиарда деревьев» в Монголии, и во время встречи двух лидеров председатель Си подтвердил поддержку этой инициативы Китаем. Стороны договорились о создании в Улан-Баторе научно-исследовательского центра по борьбе с опустыниванием. Кроме того, Китай поддержит строительство Национального театра искусств, Монгольского молодежного спортивного центра и других проектов в качестве новых ориентиров монголо-китайской дружбы.

После официальных переговоров между двумя президентами стороны подписали 16 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих области экономики, торговли, инвестиций, таможни и борьбы с опустыниванием.

Государственный визит Президента Хурэлсуха в Китай стал знаменательным событием в истории отношений двух стран и задал важные направления развития двусторонних отношений на перспективу.

автор: Бадрал Тувшин — посол Монголии в КНР

перевод: Татар С.Майдар

источник: China Global TV Network

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения