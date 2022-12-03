ВОЗ сообщила об иммунитете к коронавирусу у 90% населения мира

CentralAsia (CA) - Не меньше 90% мирового населения выработали иммунитет к COVID-19, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, это произошло благодаря вакцинации или тому, что человек переболел коронавирусом ранее.

«По оценкам ВОЗ, по крайней мере 90% населения мира в настоящее время имеют определённый уровень иммунитета к SARS-CoV-2 благодаря перенесённой инфекции или вакцинации. Мы гораздо ближе к тому, чтобы сказать, что чрезвычайная фаза пандемии закончилась. Однако это ещё не конец», – сказал глава ВОЗ.

Он сообщил, что последние пять недель немного снизилось количество еженедельных случаев смерти от коронавируса, но на прошлой неделе умерли более 8,5 тыс. человек. «Это неприемлемо через три года после начала пандемии, когда у нас есть так много инструментов для предотвращения инфекций и спасения жизней»,— заявил Гебрейесус.

«С момента появления штамма «Омикрон» Covid-19 продолжил мутировать. Сегодня циркулирует более 500 подштаммов «Омикрона». Все они очень заразны», – сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он призвал все страны применять подход, основанный на оценке риска.

«Пробелы в эпиднадзоре, тестировании и вакцинации продолжают создавать идеальные условия для появления нового, вызывающего беспокойство варианта, который может вызвать значительную смертность», – отметил гендиректор ВОЗ.