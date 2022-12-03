Евросоюз ведет подготовку 1,1 тыс. украинских военных

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CentralAsia (CA) - Подготовка 1,1 тыс. солдат Украины ведется в рамках миссии Евросоюза, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он посетил расположение миссии на территории Польши.

«Миссия ЕС по содействию Украине достигла полной операционной мощности. 1100 солдат уже проходят обучение»,— написал господин Боррель в Twitter. По его словам, Евросоюз дополнительно выделил €16 млн на закупку летального вооружения для подготовки военных.

Евросоюз объявил о запуске тренеровочной миссии для 15 тыс. украинцев в середине ноября. Планируется обучение военных в течение двух лет. Миссия располагается в Польше и Германии, в ее работе принимают участие и не входящие в ЕС. Оперативный штаб находится в здании европейской внешнеполитической службы.