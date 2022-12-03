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В Москве ввели «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов

CentralAsia (CA) -  В Москве и Московской области ожидаются аномальные морозы. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

На прогностической карте предупреждений для Центрального федерального округа объявлен «оранжевый» уровень опасности. «Местами аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы», — говорится в предупреждении Гидрометцентра. Уточняется, что период предупреждения продлится до 11 часов 5 декабря.

«В Москве днем минус 5–7 градусов, в Подмосковье — от минус 5 градусов до минус 10 градусов. Атмосферное давление аномально высокое и составит 768 мм ртутного столба», — сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В период 3–6 декабря в Московской области и Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы», — говорится в сообщении центра в связи с похолоданием.

Гидрометцентр прогнозировал до минус 20 градусов при прояснениях по ночам. Дневная температура не понизится больше минус 11 градусов.

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