Поезд с танками НАТО сошел с рельсов на северо-востоке Греции

CentralAsia (CA) - Поезд с военной техникой НАТО сошел с рельсов на Французском вокзале в порту Александруполис на северо-востоке Греции, пишет evros24.gr.

По данным греческого портала 902.gr, вооружения планировалось доставить из порта к границе НАТО с Россией. Вскоре после инцидента на железную дорогу, где сошел поезд, местные жители вышли на митинг с требованием прекратить перевозки американского оружия через их город.

Инцидент произошел утром 2 декабря. Поезд, по данным издания, перевозил танки. Он ехал на небольшой скорости и накренился вбок, не выдержав веса бронемашин, утверждает портал.

На место вызвали кран, который поставил поезд обратно на рельсы, после чего тот продолжил движение.

Портал 902.gr Компартии Греции отмечает, что поезд перевозил технику американской армии. «Речь идет о танках, бронемашинах и контейнерах, которые недавно были выгружены в порту для военных США и направились к границе НАТО», — сказано в сообщении. Сторонники партии провели политическую акцию на месте инцидента, выступая против поставок оружия Украине.

По данным TO BHMA, технику ранее выгрузили в порту Эврос с американского транспортного корабля Endurance.

Через Александруполис осуществляются перевозки американской военной техники. НАТО перебрасывало через него военные вертолеты, БПЛА, танки, артиллерию и тяжелое вооружение. Об этом писали агентство Anadolu, газета Kathimerini, а также говорили в Кремле. Порт находится на побережье Эгейского моря на северо-востоке Греции.