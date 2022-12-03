В казахстанском Экибастузе без теплоснабжения остаются 30 домов

CentralAsia (KZ) - В Экибастузе без теплоснабжения остаются 30 домов, из них в 11 нет тепла шестые сутки. Об этом заявил на брифинге в пятницу временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук, передает Tengrinews.kz.

По его словам, с утра из 49 домов удалось подключить 19. ТЭЦ работает в заданных параметрах.

«С утра подключили ЦТП-52, поставили на прогрев и стали размораживать трубы, которые идут внутрь домов. На 18:00 из 17 домов, ранее отключенных по ЦТП-52, подключили 6. Сейчас у нас 11 домов, отключенных по ЦТП-52, и 19 жилых домов в микрорайонах 5а и 6. Сварочные работы по устранению повреждений продолжаются и закончатся буквально через час, потом дальше пойдет заполнение теплосети, включение и выход на параметры, которые были до отключения», - рассказал Крук.

«Сейчас, самое главное, мы запустили тепловые сети до дома и стараемся исправить все те недостатки, которые были причинены морозом», - отметил временно исполняющий обязанности акима области.

По информации акима Экибастуза Аяна Бейсекина, более 40 домов находятся без холодной воды, еще 11 - без электричества. Градоначальник отметил, что нагрузка на сети значительно возросла.

«Если в штатном режиме город потребляет порядка 30-32 мегаватт электроэнергии, то на сегодняшний день среднее потребление составляет порядка 48 мегаватт, пиковое значение доходило до 55 мегаватт. Соответственно, растет нагрузка на сети. Горсетью организованы дополнительные дежурные бригады. Сейчас ведутся работы в 11 отключенных домах», - сказал Бейсекин.

В городе открыто 14 пунктов обогрева. Кроме того, действуют мобильные пункты во дворах жилых домов. Установлено 25 биотуалетов.

На вопрос о том, когда весь город будет с теплом, Аян Бейсекин сообщил, что в кратчайшие сроки. «Но нужно понимать, вопрос непростой, поскольку есть и погодные условия, и вопросы разморозки подводящих сетей к домам, что также требует времени при запуске. Появляются дополнительные свищи, которые необходимо устранять. С учетом всего этого ставим себе задачу в течение суток, возможно, двух все наши дома подключить к системе теплоснабжения», - заявил аким Экибастуза.

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