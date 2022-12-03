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В Казахстане увеличился суточный прирост заболеваемости COVID

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекции и 7 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав страны. Сутками ранее количество заболевших составляло 162 человека.

Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 397 257 случаев коронавирусной инфекции и 90 385 случаев пневмонии.

На 3 декабря лечение получают 1 303 человека (1 116 КВИ+ и 187 КВИ-), из них в больницах находятся 176 заболевших, амбулаторно лечатся 1 127 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппаратах ИВЛ – 3 пациентa.

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Коронавирус в Казахстане
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