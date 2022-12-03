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Власти Ирана подтвердили гибель 200 человек после начала протестов

CentralAsia (CA) -  В ходе беспорядков в Иране, которые начались в середине сентября, погибло более 200 человек, передает агентство Mizan со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности республики.

«Расследования показывают, что в результате вышеупомянутых беспорядков погибли более 200 человек», — сказано в сообщении.

Командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Гаджизаде ранее говорил о 300 погибших. Иранская правозащитная организация Iran Human Rights сообщала о 448 погибших, в том числе о 60 детях и 29 женщинах.

В сентябре в городе Секкез на западе Ирана начались массовые протесты. Поводом стала смерть 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, которая там родилась. Ее задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба.

В полицейском участке, Амини увели для «перевоспитания», у нее, по версии властей, случился инсульт. Когда девушку привезли в больницу, она уже находилась в коме. Позднее Амини умерла. Родственники погибшей заверили, что у нее не было проблем со здоровьем, и потребовали расследовать гибель девушки.

Впоследствии беспорядки распространились на другие части страны. Иранская армия сочла их попыткой «ослабить исламский режим». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал США и Израиль организаторами протестов, а главнокомандующий КСИР генерал Хоссейн Салами заявил о причастности к этому Саудовской Аравии.

Иранский суд 14 ноября вынес первый смертный приговор участнику беспорядков. Агентство Mizan уточняло, что он является предварительным и подлежит обжалованию. По данным правозащитников, смертная казнь грозит 28 участникам беспорядков.

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