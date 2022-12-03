Число случаев COVID-19 в мире превысило 644,7 млн

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CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 644,79 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,63 млн человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 852,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 305 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 426, в Бразилии - 3 205, в Германии - 1 886.