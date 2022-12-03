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700 мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря в Дагестане. Видео

CentralAsia (CA) -  На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили туши 700 мертвых тюленей, сообщает Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства в своем телеграм-канале.

«На участке от нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 650-700 особей», — говорится в сообщении ведомства. Там уточняют, что число обнаруженных животных может увеличиться. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены.

Специалисты приступили к сбору данных для определения причин гибели тюленей, в том числе к лабораторным исследованиям. Каспийские тюлени занесены в Красную книгу России.

В 2021 году также произошла массовая гибель тюленей в Каспийском море. Министерство природы РФ заявило, что тюлени попали в рыболовные тралы, после чего браконьеры сняли с животных шкуры и сбросили в море. Тогда сообщалось о более 150 тюленях, найденных на побережье Каспийского моря.

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