Госдеп отреагировал на получение экс-сотрудником ЦРУ Сноуденом российского паспорта

Эдвард Сноуден

CentralAsia (CA) - Представитель Госдепа США Нед Прайс отреагировал на получение российского паспорта бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, передает The Associated Press.

Прайс отметил, что в ведомстве знают о сообщениях по поводу получения Сноуденом гражданства России, однако не могут подтвердить, так ли это на самом деле. «Единственное, что могу добавить, господин Сноуден давно сигнализировал свою верность России. Этот шаг только формализовал это», — добавил он.

При этом представитель Белого дома Джон Кирби комментировать получение Сноуденом паспорта РФ отказался. Он напомнил, что в отношении Сноудена в США ведется криминальное расследование и порекомендовал обратиться за комментариями о нем в министерство юстиции.

2 декабря адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что экс-сотрудник американских спецслужб получил российский паспорт и принял присягу. Жена Сноудена также готовится подать заявление на получение основного документа РФ, уточнил адвокат.