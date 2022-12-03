В Минздраве рассказали, какой вариант омикрон-штамма доминирует в Узбекистане и каковы его симптомы

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CentralAsia (UZ) - В Министерстве здравоохранения Узбекистана рассказали, какой вариант омикрон-штамма COVID-19 доминирует в стране. Там также назвали симптомы самого распространенного варианта коронавирусной инфекции.

По данным Минздрава, в настоящее время в Узбекистане доминирует вариант «омикрона» – подтип BA.5.

Инкубационный период составляет 2-3 дня против 5-6 дней для других вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

Симптомы:

- боль и першение в горле;

- повышение температуры тела до 41°С;

- сильная головная и мышечная боль;

- слабость, повышенная утомляемость;

- сонливость;

- конъюнктивит;

- отит;

- ринит и тонзиллит;

- диарея.

Кроме того, наблюдаются случаи сильного кашля, боли в области груди и одышка.

Директор Зангиатинской инфекционной больницы №1 Анвар Хусанов сообщил, что в 30-40% случаев повреждаются ткани легких, так как многие больные занимаются самолечением и не получают профессиональную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен во всех регионах Узбекистана.