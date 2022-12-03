В Минздраве рассказали, какой вариант омикрон-штамма доминирует в Узбекистане и каковы его симптомы

- Узбекистан, общество
- 20:32, 03 декабря 2022
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CentralAsia (UZ) - В Министерстве здравоохранения Узбекистана рассказали, какой вариант омикрон-штамма COVID-19 доминирует в стране. Там также назвали симптомы самого распространенного варианта коронавирусной инфекции.
По данным Минздрава, в настоящее время в Узбекистане доминирует вариант «омикрона» – подтип BA.5.
Инкубационный период составляет 2-3 дня против 5-6 дней для других вариантов коронавируса SARS-CoV-2.
Симптомы:
- боль и першение в горле;
- повышение температуры тела до 41°С;
- сильная головная и мышечная боль;
- слабость, повышенная утомляемость;
- сонливость;
- конъюнктивит;
- отит;
- ринит и тонзиллит;
- диарея.
Кроме того, наблюдаются случаи сильного кашля, боли в области груди и одышка.
Директор Зангиатинской инфекционной больницы №1 Анвар Хусанов сообщил, что в 30-40% случаев повреждаются ткани легких, так как многие больные занимаются самолечением и не получают профессиональную медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен во всех регионах Узбекистана.