В казахстанском Экибастузе начали менять радиаторы отопления

- Казахстан, происшествия
- 21:30, 03 декабря 2022
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CentralAsia (KZ) - В Экибастузе (Казахстан) организована работа по замене радиаторов отопления.
На данный час обеспечена поставка 5 200 батарей различных видов, сообщила пресс-служба правительства республики.
В настоящее время для ликвидации последствий ЧС в городе привлечено 36 бригад (290 человек) и 52 единицы техники.
Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов.
Ранее сообщалось, что 28 многоквартирных домов до сих пор не подключены к отоплению.
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