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В казахстанском Экибастузе начали менять радиаторы отопления

CentralAsia (KZ) -  В Экибастузе (Казахстан) организована работа по замене радиаторов отопления.

На данный час обеспечена поставка 5 200 батарей различных видов, сообщила пресс-служба правительства республики.

В настоящее время для ликвидации последствий ЧС в городе привлечено 36 бригад (290 человек) и 52 единицы техники.

Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов.

Ранее сообщалось, что 28 многоквартирных домов до сих пор не подключены к отоплению.

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