В Лондоне задержан российский бизнесмен по подозрению в отмывании денег

CentralAsia (CA) - В Лондоне сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) задержали российского бизнесмена и двух его сообщников по подозрению в отмывании денег. В рамках операции задержаны еще два человека, имена никого из них не называются, сообщается на сайте NCA.

58-летнего российского бизнесмена задержали в его роскошном многомиллионном лондонском доме по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний.

Второй задержанный, 35-летний мужчина, сотрудник особняка, где проживал первый арестованный, был задержан на выходе из дома с сумкой, в которой были тысячи фунтов наличными. Его арестовали по подозрению в отмывании денег и воспрепятствовании работе полиции.

Третий человек - 39-летний мужчина - был арестован в своем доме в Пимлико на западе Лондона по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

В операции по задержанию участвовали более 50 сотрудников Отдела по борьбе с клептократией (Combating Kleptocracy Cell) Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). После обыска в особняке было изъято несколько цифровых устройств и значительная сумма наличных денег.

Генеральный директор NCA Грэм Биггар, отметил, что созданное в этом году подразделение добилось значительных успехов в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов.

«Мы продолжим использовать все доступные нам силы и тактику, чтобы устранить эту угрозу», - добавил он.

NCA заявило, что это была очередная операция в рамках усилий подразделения по пресечению деятельности коррумпированных международных бизнесменов и их пособников.

По данным NCA, с момента создания подразделения летом этого года было проведено почти 100 операций против связанных с президентом РФ Владимиром Путиным элит и их пособников, включая приказы о замораживании счетов, принадлежащих людям, тесно связанным с подпавшими под санкции россиянами.

Все трое задержанных в Лондоне подозреваемых, имена которых NCA не называет, были отпущены под залог.

По данным трех источников «Украинской правды» в бизнес-кругах, речь идет о российском миллиардере, сооснователе «Альфа-групп» и холдинга LetterOne Михаиле Фридмане. Фридману 58 лет.

Источники УП в окружении олигарха сообщили, что он находится дома в Лондоне.

Между тем пресс-служба Альфа-банка опровергла версию о том, что задержанным 58-летним бизнесменом мог быть Михаил Фридман.

«Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе Альфа-банка.