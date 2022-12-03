экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лукашенко: российско-белорусская группировка готовится как «единая армия»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) -  Военные, входящие в российско-белорусскую региональную группировку, проходят подготовку как единая армия, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что Россия в скором времени совместно с республикой выработает позицию по защите Союзного государства.

«Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно»,— приводит БелТА слова белорусского президента.

По мнению Александра Лукашенко, которым он поделился в ходе сегодняшней встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу, западные страны не заинтересованы в завершении боевых действий в Украине. Он отметил, что «это их дело, это их право».

В начале октября президент Белоруссии заявил, что на территории республики будет развернута региональная российско-белорусская группировка, создание которой обусловлено угрозами со стороны Запада. По информации минобороны Белоруссии, численность российских военнослужащих в составе группировки достигает 9 тыс. человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Китай-Монголия: двусторонняя торговля, инвестиции и перспективы на будущее, — Сhina-Вriefing
  • Власти Ирана подтвердили гибель 200 человек после начала протестов
  • В Лондоне задержан российский бизнесмен по подозрению в отмывании денег


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com