Лукашенко: российско-белорусская группировка готовится как «единая армия»

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Военные, входящие в российско-белорусскую региональную группировку, проходят подготовку как единая армия, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что Россия в скором времени совместно с республикой выработает позицию по защите Союзного государства.

«Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно»,— приводит БелТА слова белорусского президента.

По мнению Александра Лукашенко, которым он поделился в ходе сегодняшней встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу, западные страны не заинтересованы в завершении боевых действий в Украине. Он отметил, что «это их дело, это их право».

В начале октября президент Белоруссии заявил, что на территории республики будет развернута региональная российско-белорусская группировка, создание которой обусловлено угрозами со стороны Запада. По информации минобороны Белоруссии, численность российских военнослужащих в составе группировки достигает 9 тыс. человек.