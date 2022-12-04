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В Индонезии началось извержение вулкана Семеру, власти объявили эвакуацию жителей. Видео, фото

CentralAsia (CA) -  На острове Ява в Индонезии началось извержение вулкана Семеру. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы Индонезии. Вулкан выбросил в воздух столб дыма высотой 1,5 км. Власти Индонезии выпустили предупреждение о максимальном уровне опасности на острове. Началась эвакуация жителей, живущих вблизи вулкана в провинции Восточная Ява.

Власти Индонезии попросили местных жителей не находиться в радиусе 5 км от центра извержения, а также не подходить к рекам ближе, чем на 500 метров из-за возможных потоков лавы. Режим опасности на острове в связи с извержением повысили до третьего, предпоследнего уровня.

Последний раз извержение вулкана Семеру было в декабре 2021 года. Тогда были эвакуированы 10 тыс. человек. Погибли 57 человек. В Индонезии находятся 142 вулкана. В этой стране вблизи вулканов (в пределах 10 км) проживает 8,6 млн человек.

Индонезия находится на так называемом «Огненном кольце» — полосе вулканов и тектонических разломов длиной 40 тыс. км. Из-за этого там регулярно происходят не только извержения вулканов, но и землетрясения. 21 ноября в Западной Яве в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. В результате погиб 321 человек. Большинство из погибших стали жертвами обрушения зданий или оползней.

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