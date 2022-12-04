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В Турции прогремел взрыв в жилом доме, есть раненые. Фото

CentralAsia (CA) -  В районе Акчакале города Шанлыурфа на юго-востоке Турции произошел взрыв на первом этаже жилого здания, пострадали шесть человек, опасности для жизни их травмы не представляют, говорится в заявлении канцелярии губернатора, на которое ссылается Sabah.

По данным районной администрации, взрыв произошел из-за отопительного котла. Расследование продолжается.

Как пишет газета, взрыв произошел в ювелирном магазине на первом этаже жилого дома. Пострадавшие — шесть человек, находившихся в квартире над магазином, их доставили в больницу. Из-за произошедшего три торговые точки по соседству получили повреждения. Разбросанные в результате взрыва драгоценности собрали и передали владельцу магазина.

13 ноября в центре Стамбула, на пешеходной улице Истикляль, произошел теракт. Его жертвами стали шесть человек, пострадали более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. После этого турецкая армия провела на севере Сирии и Ирака воздушную операцию против сирийского крыла РПК

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