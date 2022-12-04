Зеленский назвал самое «болезненное» для украинских войск направление

CentralAsia (CA) - Донецкое направление является «самым горячим и болезненным», заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинская армия укрепляет силы в Луганской и Харьковской областях (Россия считает своей территорией Луганскую народную республику в границах Луганской области).

«Провел очередное заседание ставки. Командующие доложили ситуацию на конкретных направлениях, на самых важных направлениях. На Донбассе: Бахмут (Артемовск), Соледар — сейчас, как и раньше, самые горячие и болезненные»,— сказал Зеленский в видеообращении. Оно опубликовано на сайте украинского президента.

Накануне Минобороны России сообщило о потере ВСУ около 190 военных на четырех направлениях. В частности, на донецком направлении украинские войска потеряли до 60 военных. Столько же военных, по подсчетам министерства, украинская сторона потеряла в направлении Купянска (Харьковская область), более 40 — на южно-донецком направлении, 30 — на краснолиманском направлении.