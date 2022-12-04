Власти Ирана упразднили полицию нравов и рассматривают отмену обязательного ношения хиджаба

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CentralAsia (CA) - Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил об упразднении полиции нравов. В ближайшее время иранские власти намерены пересмотреть закон, обязывающий женщин носить хиджаб. В стране уже более двух месяцев продолжаются массовые протесты, вызванные гибелью Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба, сообщает Al Arabiya.

Полиция нравов — назидательный патруль cил правопорядка Ирана, сотрудники которого обычно патрулируют улицы и парки иранских городов. Основное внимание сотрудники полиции нравов уделяют ношению женщинами хиджаба — одежды, покрывающей волосы и большую часть тела, — а также косметике, использование которой не поощряется. Аналогичные правительственные структуры существуют в Саудовской Аравии, Судане или Малайзии.

«Полиция нравов не имеет ничего общего с судебной системой и была упразднена»,— заявил генеральный прокурор.

По его словам, в среду, 30 ноября, состоялось заседание парламентской комиссии по культуре, на котором обсуждался вопрос об изменении закона, который обязывает женщин в Иране носить хиджаб. «И парламент, и судебные органы работают (над этим вопросом)»,— заявил генпрокурор Ирана.

Президент Ирана Ибрахим Раиси обращал внимание, что республиканские и исламские основы страны закреплены в Конституции. Тем не менее, он отметил, что есть «гибкие» способы их реализации.

Протесты в Иране начались в сентябре и продолжаются в настоящее время. По данным правозащитников, погибли более 450 протестующих и 60 сотрудников служб безопасности, более 18 тыс. человек были задержаны. Официальной статистики по погибшим в ходе протестов пока нет. По данным Iran International, для подавления протестов иранские власти обратились к России.

Причиной для массовых митингов стала смерть 22-летней курдянки Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов в Тегеране за то, что неправильно носила хиджаб. Родственники девушки считают, что ее смерть стала следствием избиения в центре задержания.

Хиджаб стал обязательным для всех женщин в Иране в апреле 1983 года, через четыре года после Исламской революции, в результате которой была свергнута монархия.