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Израиль атаковал объекты движения «Хамас» в секторе Газа

CentralAsia (CA) -  Истребители израильской армии нанесли удары по сектору Газа. Атака называется ответом на ракетный обстрел израильской территории — одна ракета упала на открытой местности, система ПВО не была задействована.

Израиль нанес удары по объекту производства оружия и по тоннелю движения «Хамас». «Цель, по которой был нанесен удар, используется в качестве основной производственной площадки террористической организации «Хамас», на которой производится большинство ракет организации в секторе Газа»,— говорится в сообщении армии Израиля. Отмечается, что атака направлена на то, чтобы помешать наращиванию сил движению «Хамас».

Минздрав Палестины ранее на этой неделе сообщил о трех молодых людях, погибших в ходе столкновений с израильскими силами безопасности. В свою очередь, в Израиле в результате очередного автомобильного теракта серьезные ранения получила 20-летняя девушка. Эксперты говорят о процессе радикализации настроений как в палестинском, так и в израильском обществе.

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