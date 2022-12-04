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156 новых случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Казахстане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 156 новых случаев коронавирусной инфекции и 11 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 397 413 случаев КВИ и 90 396 случаев пневмонии.

На 4 декабря лечение продолжают получать 1 364 человек (1 166 КВИ+ и 198 КВИ-), из них в стационарах находятся 176 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 188 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппаратах ИВЛ – 3 пациентa.

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Коронавирус в Казахстане
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