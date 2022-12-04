В Иране казнили четырех человек по обвинению в связях с разведкой Израиля

CentralAsia (CA) - Власти Ирана казнили четырех человек по обвинению в сотрудничестве с разведывательной службой Израиля «Моссад». Об этом сообщило агентство IRNA.

Четверо мужчин — Хоссейн Ордуханзаде, Шахин Имани Махмудабад, Милад Ашрафи Атбатан и Манучехр Шахбанди Беджанди — были арестованы Корпусом стражи исламской революции еще в июне. Власти Ирана считают, что они получали инструкции от офицеров «Моссада» о том, как использовать оружие и похищать людей. В обмен они якобы получали от Израиля деньги в криптовалюте.

Иранские власти регулярно сообщают об операциях по выявлению агентов «Моссада». В мае Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации группировки, которая якобы работала на израильские спецслужбы. По их данным, члены группировки похищали людей, выбивали у них показания, а также уничтожали личное и общественное имущества.

В конце апреля власти Ирана сообщили о задержании трех агентов Израиля. В марте Иран взял на себя ответственность за ракетный удар по столице Иракского Курдистана — по Эрбилю. Целью удара назывались два центра «Моссада».