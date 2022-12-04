Посольство Украины в Астане получило письмо с угрозой взрыва

посольство Украины в Астане

CentralAsia (KZ) - Казахстанская полиция ищет авторов письма о якобы заложенном взрывном устройстве в здании посольства Украины в Астане, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

«1 декабря в 17:50 в полицию обратился консул посольства Украины и сообщил, что на их электронную почту в 15:08 пришло письмо о минировании здания. Факт зарегистрирован в книге учета информации управления полиции района Есиль», - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в ночь на воскресенье.

«На место происшествия прибыли специальные службы. В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено. Мероприятие проходило без эвакуации, угроза снята», - отмечается в информации.

В настоящее время полиция разыскивает причастных лиц, добавили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о проведении совещания с послами вследствие угроз в адрес дипработников в 12 странах.

«По состоянию на сегодняшний день есть 18 случаев угроз в 12 странах: покушение на теракт в Испании, пакеты с угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщения о минировании в Казахстане, а также подозрительное письмо в США», - написал он в ночь на субботу на своей странице в соцсети.

По мнению Кулебы, таким образом «террористы стараются запугать украинских дипломатов и ослабить и запугать Украину».

В среду в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Письмо с самодельной бомбой, адресованное послу, было вскрыто сотрудником диппредставительства. Он получил легкое ранение правой руки и обратился за медицинской помощью в мадридскую больницу. Власти Испании рассматривают случившееся как теракт.

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