Прирост случаев ковида в Узбекистане превысил 160 случаев

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 3 декабря было официально подтверждено 162 случая коронавируса (днём ранее — 155), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Это самый высокий показатель с 21 февраля, когда было выявлено 175 случаев. Суточный прирост выше 100 наблюдается каждый день с 25 ноября.

В Ташкенте в субботу было выявлено 89 случаев, в Ташкентской области — 20, в других регионах — не более 10.

Минздрав перестал указывать общее количество выявленных случаев с начала пандемии в марте 2020 года. Согласно ежедневно публикуемой статистике, оно составляет более 246,5 тысячи.