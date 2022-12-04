экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Прирост случаев ковида в Узбекистане превысил 160 случаев
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 3 декабря было официально подтверждено 162 случая коронавируса (днём ранее — 155), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Это самый высокий показатель с 21 февраля, когда было выявлено 175 случаев. Суточный прирост выше 100 наблюдается каждый день с 25 ноября.

В Ташкенте в субботу было выявлено 89 случаев, в Ташкентской области — 20, в других регионах — не более 10.

Минздрав перестал указывать общее количество выявленных случаев с начала пандемии в марте 2020 года. Согласно ежедневно публикуемой статистике, оно составляет более 246,5 тысячи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В казахстанском Экибастузе без теплоснабжения остаются 30 домов
  • Китай-Монголия: двусторонняя торговля, инвестиции и перспективы на будущее, — Сhina-Вriefing
  • Израиль атаковал объекты движения «Хамас» в секторе Газа


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com