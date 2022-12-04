Начались грузовые перевозки по новому железнодорожному маршруту «Турция-Иран-Туркменистан-Узбекистан»

CentralAsia (UZ) - На Центральном железнодорожном вокзале Ташкента прошло мероприятие, посвященное открытию нового железнодорожного маршрута «Турция-Иран-Туркменистан-Узбекистан». На мероприятии состоялась церемония встречи первого грузового поезда, отправившегося из Турции в Узбекистан.

Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари» совместно с турецкой стороной разработало маршрут перевозки грузов от станции «Гумрух» до города Ташкента. В частности, поезд из 40 вагонов с бытовой техникой (холодильное оборудование) проследовал через территорию Турции, Ирана и Туркменистана и сегодня прибыл в Узбекистан.

Этот маршрут общей протяженностью более 4500 км является дополнительной возможностью транспортировки товаров из Узбекистана на международные рынки.

Все эти меры позволят эффективно использовать существующие в регионе транспортно-коммуникационные сети и инфраструктуру, значительно сократив временные и финансовые затраты на транспортировку внешнеторговых товаров на основные мировые и региональные рынки.

В церемонии приняли участие председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари» Х.Хасилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Узбекистане Олган Бекар, представители Турецких железных дорог, а также бизнесмены, которые впервые привезли свои товары в вагонах. на открытии нового железнодорожного маршрута.