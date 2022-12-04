В казахстанском Петропавловске прорвало теплотрассу, без тепла остались 16 многоэтажек и 42 частных жилых дома

CentralAsia (KZ) - В Петропавловске Казахстана 4 декабря прорвало теплотрассу, без тепла остались 16 многоэтажек, а также 42 частных дома. По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», ремонтные работы идут с 10:00, однако известно об аварии стало только тогда, когда информация и видео появилась в социальных сетях.

«4 декабря в 10.00 ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» приступило к устранению технологического нарушения на тепломагистрали № 15. Появление пара – это работы, которые проводят специалисты по дренированию теплоносителя. Бригада теплосетевой компании работает оперативно, проблем с подключением объектов не будет», – заверили в компании.

В пресс-службе городского отдела ЖКХ уточнили, что расчетное время завершения работ – 16:00. Об устранении аварии и запуске тепломагистрали в эксплуатацию сообщили в 16:09.

Два дня назад Петропавловскую ТЭЦ-2 посетил новый аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров. На предприятии заверили, что станция работает в нормальном режиме, зимние морозы на её функционировании не сказываются.

«Станция функционирует на семи котлоагрегатах, при этом два котла есть в резерве, их подключат при дальнейшем понижении температуры наружного воздуха, что полностью перекроет потребности города в теплоснабжении. На сегодняшний день специалистам осталось завершить ремонты на двух котлоагрегатах», – сообщили в пресс-службе предприятия.

За четыре дня календарной зимы это уже вторая крупная коммунальная авария в городе. Первого декабря произошла порыв на водоводе оставил без водоснабжения 15 многоэтажных домов, детскую областную больницу и хлебобулочный комбинат. Жильцы девяти домов жили без воды больше суток.

Ранее Министерство энергетики Казахстана сообщило, что в ночь на 27 ноября на Экибастузской ТЭЦ из-за повреждений на тепловых сетях были остановлены водогрейные котлы. Из-за аварии без тепла остался ряд микрорайонов города. В Экибастузе был объявлен режим ЧС. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг на фоне случившегося уволил главу Павлодарской области Абылкаира Скакова. Ликвидация последствий ЧС затруднена тем, что во многих оставшихся без отопления домах замерзли и лопнули батареи и канализационные трубы.

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