Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря выросло до 1,7 тысячи

CentralAsia (CA) - Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане выросло до 1,7 тыс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Каспийского природоохранного центра Заура Гапизова.

Он также предположил, что тюлени погибли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти, а также остатков рыболовных сетей не нашли.

Гапизов также сказал, что, возможно, число мертвых животных значительно выше, побережье продолжают исследовать работники природоохранных ведомств. Уже собраны необходимые пробы для подробного анализа и выяснения причин гибели тюленей.

Ранее Минприроды Дагестана заявило, что основной версией массовой гибели тюленей в регионе стали природные факторы. Уточнялось, что состояние органов исследованных животных не подтвердило гипотезы об их отправлении пестицидами или тяжелыми металлами.

О том, что на побережье Каспийского моря в Дагестане нашли около 650-700 мертвых тюленей, стало известно в субботу, 3 декабря. Животных заметили в Кировском районе Махачкалы.

Каспийская нерпа — эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. По данным местного природоохранного центра, сегодня численность каспийской нерпы в этом регионе не превышает 70 тысяч особей. При этом пока точные данные отсутствуют, так как в Дагестане не проводится мониторинг численности данных животных.