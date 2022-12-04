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В МВД Украины рассказали, сколько мирных жителей погибли с начала военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  От обстрелов российских войск в Украине с начала военных действий погибли более 9 400 мирных жителей, еще около 6 800 - ранены. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин в эфире телемарафона.

«По данным Национальной полиции, погибли более 9 400 мирных жителей и еще около 6 800 травмированы. Среди них, к сожалению, есть и дети <…> погиб 461 ребенок», - сообщил он.

Енин добавил, что российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Отсутствует энергоснабжение в 507 населенных пунктах в восьми регионах.

Больше всего страдают:

Харьковская область, где обесточены 112 населенных пунктов;

Донецкая и Херсонская - более 90;

Николаевская - 82;

Запорожская область - 76;

Луганская - 43.

Ранее, 1 декабря советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с февраля погибли от 10 тыс. до 13 тыс. украинских военных.

Министр обороны России Сергей Шойгу в конце сентября утверждал, что Украина потеряла 61 207 военных убитыми и 49 368 ранеными. В конце октября президент Владимир Путин заявлял, что потери Вооруженных сил Украины бывают в семь–десять раз выше российских, в последнее время — в семь-восемь раз.

С 24 февраля Минобороны РФ отчитывалось о своих потерях трижды: в начале и конце марта, а также в конце сентября. По последним данным ведомства, в ходе военной операции погибли 5937 военнослужащих.

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