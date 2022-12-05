«НАЗОВИТЕ ВОРОВ УГЛЯ!». В Монголии вспыхнули массовые протесты. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - 4 декабря в столице Монголии прошла массовая демонстрация недовольных действиями правительства. Причиной этого протеста является скандал с участием многих видных политиков в хищении экспортного угля.

Недавно в СМИ прошел слух, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от количества, полученного китайской стороной, что китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже этого угля, и что китайская сторона отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру Оюун-Эрдэну Лувсаннамсрай.

Поэтому протестующие потребовали от правительства и президента назвать имена этих похитителей угля.

Они потребовали «вскрыть коррумпированность властей и назвать имена воров, укравших 44 триллиона тугриков угля ($12,9 млрд)». И некоторые граждане сказали, что не могут оставить такое будущее будущим поколениям.

Они объявили, что демонстрация продолжится завтра (5 декабря), и призвали к всеобщей забастовке в понедельник.

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