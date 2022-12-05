Центральный банк Монголии закупил почти 20 тонн золота, — Pakistan Observer

CentralAsia (MNG) - Центральный банк Монголии закупил в общей сложности 19,9 тонны золота за первые 11 месяцев этого года у юридических и физических лиц.

По состоянию на ноябрь средняя цена покупки золота Банком Монголии составляла 197 545 монгольских тугриков (57,7 доллара США) за грамм, говорится в заявлении банка.

Покупка золота является для центрального банка одним из ключевых способов обеспечения экономической стабильности страны за счет последовательного увеличения валютных резервов, говорится в сообщении банка.

Валютные резервы Монголии в конце октября сократились до 2,8 млрд долларов, что на 36% меньше, чем в начале этого года, говорится в сообщении банка.

Центральный банк приобрел 20,9 тонны драгоценного металла в прошлом году и планирует купить не менее 24 тонн золота в 2022 году.

Запасы золота в Монголии в среднем составляли 4,89 тонны с 2000 по 2021 год, достигнув рекордного уровня в 23,40 тонны в первом квартале 2020 года и рекордно низкого уровня в 0 тонн в четвертом квартале 2005 года.

Монголия имеет самые большие известные запасы угля в мире, вторые по величине запасы урана после России и одно из крупнейших месторождений серебра. Его запасы золота оцениваются в 3000 тонн, запасы меди — более 30 миллионов тонн.

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