Компания Mongolian Airways Cargo приобрела 2 самолета AIRBUS

CentralAsia (MNG) - Монгольский грузовой авиаперевозчик Mongolian Airways Cargo приобрел для дальнейшей эксплуатации 2 самолета Airbus A330-200 и A320-200.

2 декабря эти самолеты приземлились в бывшем аэропорту Буянт-Ухаа.

Самолеты будут летать в транспортные узлы Азии и Европы, такие как Берлин, Москва, Екатеринбург, Сингапур, Урумчи и Шанхай.

Директор компании Mongolian Airways Cargo Ч. Хоролсурэн сказал: «Сегодня сбывается моя 20-летняя мечта. После полугода ожидания после подписания контракта мы получили самолетов. Все основные авиаперевозчики мира летают с Airbus. Мы будем еще больше стремиться быть орлом, а не жаворонком, в соответствии с мировыми стандартами».

Airbus A330 — широкофюзеляжный пассажирский самолёт фирмы Airbus, предназначенный для средних и дальних дистанций, оснащённый двумя турбовентиляторными двигателями. Первый полёт A330 состоялся 1 ноября 1992 года в версии A330-300.

Airbus A320 — семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости, разработанных европейским консорциумом «Airbus S.A.S». Выпущенный в 1988 году, он стал первым массовым пассажирским самолётом, на котором была применена электродистанционная система управления (ЭДСУ, fly-by-wire).

Главным конкурентом семейства Airbus A320 является семейство Boeing 737.

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