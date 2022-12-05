Баскетбол 3x3: сможет ли Гонконг пойти по пути Монголии на Олимпиаду? — South China Morning Post

Монгольская команда Ulaanbaatar на мировом турне FIBA 3x3 Hong Kong Masters // Фото: ФИБА

CentralAsia (MNG) - Мировой тур FIBA 3x3 Hong Kong Masters поднял вопрос о том, сможет ли национальная команда Гонконга оказать влияние в коротком формате.

Стремительный рост Монголии с уровня Гонконга в традиционном баскетболе до шестерки лучших в мире по игре 3x3 является источником вдохновения, но необходимы инвестиции и набор персонала.

Когда звезды баскетбола уехали на прошлой неделе после мирового тура FIBA 3x3 Hong Kong Masters, они оставили позади вопрос о том, сможет ли город стать силой в сокращенной форме этого вида спорта, и ответ может лежать в Монголии, — пишет South China Morning Post.

Лучшей азиатской командой на Masters была монгольская команда из Улан-Батора, что соответствует прогрессу их страны в этом формате с тех пор, как десять лет назад он активно развивал 3x3. Некоторые считают, что Гонконг может стремиться следовать образцу ныне ведущей страны континента, возможно, вплоть до Олимпийских игр.

Латвия и Соединенные Штаты выиграли золото среди мужчин и женщин соответственно, когда 3x3 дебютировала на Олимпийских играх в Токио в прошлом году, а Россия взяла серебро в обоих случаях, но женская сборная Монголии также была заметным включением.

Их появление на Играх было следствием решений и финансирования в Монголии, которое быстро росло 3x3 — то, чему Гонконг мог подражать, по словам Кенни Вонга, генерального директора организатора Masters M1 и вице-президента Гонконгской баскетбольной ассоциации (Hong Kong Basketball Association - HKBA).

«На протяжении многих лет в Гонконге не было недостатка в отличных игроках, но собрать команду из 12-15 игроков [для баскетбола на всей площадке] намного сложнее, чем из четырех-шести [для игры 3x3]», — сказал Вонг.

«Монголия была моим источником вдохновения с первого дня. Я думаю, что через [примерно десятилетие] мы сможем конкурировать так же, как они, если посвятим себя 3x3».

Вонг сказал, что Монголия была реалистичным сравнением, потому что ее традиционный баскетбол был на том же уровне, что и гонконгский.

Он добавил, что одним из следующих шагов будет обращение за помощью к более развитым странам для разработки коучинга, специфичного для 3x3. «Это корень всего — полная система необходима», — сказал Вонг. «Именно поэтому мы провели турнир, чтобы помочь игрокам ознакомиться с игрой и установить контакты с мировыми элитами».

Путь кажется долгим: Гонконг занимает 21-е место в регионе и 85-е место в мире, но Олимпийские игры, возможно, не станут недостижимой мечтой, если HKBA выделит время и инвестиции.

Брайант Остин, который возглавил сборную Гонконга по приглашению на Masters и играет за Shung Tak Alumni Eagles в местном дивизионе A1, считает, что город «может оказать влияние на 3x3».

«У нас много талантливых игроков в дивизионе А1, — сказал 35-летний игрок из Огайо.«У нас есть как высокие игроки, так и маленькие игроки с выдающейся скоростью. [Если здесь разработают 3x3] У Гонконга большие шансы».

Ему вторил Тайлер Кепкай, который лидировал по результативности сборной Гонконга против Риги, состоящей из олимпийских чемпионов Латвии, на турнире Masters.

«Вы должны уметь бросать, быть физически и ловко», — сказал ас Winling, добавив, что гонконгские игроки уже играют в физической лиге, где «происходит много фолов».

Он и Остин назвали Рики Янг, Симба Пок, Цай Чой-кван и Люн Шиу-ва как местные имена, за которыми стоит следить.

Однако нужны инвестиции. Система 3x3 в Монголии спонсируется Монгольской горнодобывающей корпорацией, публичной компанией, зарегистрированной на Гонконгской фондовой бирже. В следующем году страна примет финал женской серии FIBA и Лигу наций, а также чемпионат мира FIBA 3x3 U23 в 2024 году и входит в шестерку лучших во всех возрастных группах 3x3 среди мужчин и женщин.

Умный подбор тоже помогает. Среди четырех игроков, игравших в Гонконге за Улан-Батор, был игрок-тренер Стив Сэр, канадская легенда 3х3, занимающая 25-е место в индивидуальном рейтинге ФИБА. Он также является тренером и директором по развитию игроков мужской и женской сборных Монголии по 3x3.

Игрок из Южного Китая Томми Никсон сказал, что Сэр «был нанят, чтобы помогать руководить своей командой и выдвигать ее для участия в как можно большем количестве глобальных соревнований».

По словам Кепкай, важно учиться у лучших. «Смотрите, как играют лучшие, выясняйте, какой стиль подходит игрокам, и работайте над этими навыками, чтобы через пять, шесть или семь лет они могли конкурировать на таком уровне».

автор: Майк Чан — старший репортер с 20-летним опытом спортивной журналистики на различных платформах, включая печатные издания, телевидение и онлайн-СМИ.

перевод: Татар С.Майдар

источник: South China Morning Post

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