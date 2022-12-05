Монгольская частная компания ONDO намерена производить и запускать в космос свои спутники

CentralAsia (MNG) - Компания ONDO Space изначально планирует запустить 3 технологических испытательных спутника в 2023 году, а затем планирует построить и запустить в общей сложности 176 спутников того же типа внутри страны в течение следующих 5 лет.

Монголия впервые в истории страны запустит коммерческий спутник, и с конкретной целью вывести телекоммуникационную отрасль на новый уровень будет реализован стратегический проект государственно-частного партнерства. реализовано.

28 ноября 2022 года Национальный космический совет Монголии, Технологический институт Кюсю и ООО ONDO Space подписали меморандум о взаимопонимании и соглашение о сотрудничестве.

ООО ONDO Space планирует запустить 3 технологических испытательных спутника в 2023 году, а затем планирует построить и запустить в общей сложности 176 спутников того же типа внутри страны в течение следующих 5 лет. Когда эти спутники будут введены в эксплуатацию, они смогут передавать информацию из любой точки мира и из мест, где нет сотовых сетей, а также предоставлять услуги, ориентированные на межавтомобильную связь, системы дистанционного управления и IoT.

Таким образом, компания ONDO Space будет проводить испытания спутников в космической среде в сотрудничестве с Технологическим институтом Кюсю. Это включает в себя подготовку кадров для Японии в области космических технологий для обмена «ноу-хау» в испытательной лаборатории космической среды, которая будет впервые создана в Монголии.

Технологический институт Кюсю — мировой лидер в разработке и запуске малогабаритных спутников.

«Монголия отправила человека в космос в 1980-х годах и приняла закон, касающийся космоса, в 1960-х годах. Из этих решений мы можем видеть, что Монголия предприняла действия с очень рациональным взглядом на будущее», — говорит и.д компании ONDO Space О.Алтаншагай.

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