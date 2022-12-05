Монгольская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате Азии по пауэрлифтингу в Дубае

Б.Батхишиг

CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по пауэрлифтингу проходит в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, со 2 по 8 декабря.

В соревнованиях принимают участие 12 спортсменов из Монголии. А.Цэдэнсодном завоевал бронзовую медаль в категории М-1 в весе среди мужчин-ветеранов 74 кг, а Х.Амарсанаа завоевал две золотые и две серебряные медали в категории М-2 в весе 74 кг, а в общем зачете он прошел на подьеме для серебряных медалей.

Также в весовой категории 63 кг среди молодежи Б.Батхишиг завоевала золотую медаль, по приседаниям 75 кг.

Что касается Б.Батхишиг, то недавно она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Стамбуле. Она бывшая дзюдоистка Монголии.

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